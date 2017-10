Brenda Accinelli confesó: "Él fue mi gran amor"

21/10/2017 -

Tras la muerte de Federico Luppi, antiguos escándalos y conflictos volvieron a resurgir y cobraron más fuerza que nunca. Uno de ellos es la pelea que mantenía el actor con Brenda Accinelli, con quien tuvo un hijo hace 18 años y el artista nunca quiso conocer. A pesar de toda la polémica y el sufrimiento que le causó, Accinelli confesó: "Él fue mi gran amor. aunque él lo haya negado, pero ya no está para defenderse". Brenda lanzó una posible hipótesis del abandono del actor a ella y a su hijo: "Imagino que fue por Susana Hornos, no sé las condiciones que puso ella, pero creo que vino todo por ahí. Ella no ayudó en nada. Si hubiera puesto algo hubiera sido muy diferente".