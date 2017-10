"A los 6 años, mi papi me dijo vas a ser mi mujer y a los 16 tuve el primer hijo"

Fotos "A los 6 años, mi papi me dijo vas a ser mi mujer y a los 16 tuve el primero de ocho hijos"

24/10/2017 -

"A mi mami no la corrió nadie; ella se fue y me abandonó. Arreglátelas, me dijo. Así, a los 6 años mi papi me dijo: vas a ser mi mujer y me violó".

Antonia tiene 31 años: 22 los pasó encerrada en su casa, víctima de mútiples vejaciones y madre, a la fuerza, de 8 hijos.

La mujer hoy se sentará frente a un tribunal, en el inicio de las audiencias en contra de Domingo "Bernacho" Bulacio, apresado en diciembre del 2015.

Un tribunal lo juzgará por ultrajar sexualmente a la niña, torciendo su vida a niveles inimaginables.

Analfabeta

"Nunca fui a la escuela; no sé leer, señor; tampoco hice la comunión, confirmación, nada de eso".

E.L: ¿Cómo empezó todo en su niñez?

A: "Mi madre se fue con mis 12 hermanos. Me abandonó y dijo que me las arregle. Ahí nomás, mi papi me dijo vas a ser mi mujer".

Esa noche, "Bernacho" la llevó a la cama y la sumergió en una pesadilla de la que Antonia no termina de despertarse.

E.L: ¿Qué le decía él en el día a día.

A: "Hija, así me llamaba. Yo no sabía nada, sí que no me gustaba eso. En casa, ya grande, me violaba y todos mis hijos veían eso. Yo les decía que miren para otro lado".

E.L: ¿Tenía amigos?

A: "No. Él no me dejaba salir. Hacía lo que quería conmigo, pero no hablaba nada de eso".

Orfandad familiar

E.L: ¿Y su familia?

A: "Tengo una hermana a la que también le pasó lo mismo. Mi mami es prima de él. Y creo que un hermano hace esas cosas con su hermana".

E.L: ¿Es decir, en la familia es común el abuso?

A: "Sí. Todos saben, pero nadie dice nada. A mí aún hoy me maltratan por haber denunciado".

E.L: ¿Nadie se solidarizó antes ni después?

A: "No. El sábado, uno de mis hermanos se presentó en casa y quiso apuñalarme. Ya he denunciado eso. Hoy mis hijos no pueden salir de casa porque le dicen cosas en la calle".

"Como perrito"

A: "Mi hijo de 8 años contó en el comedor. Él les dijo que mi papi me hace como perrito".

E.L: ¿Hoy, cómo es su vida?

A: "Quedé con mis hijos. Los crío como puedo. Nadie me da una mano; me dejaron sola; me culpan de haberlo mandado preso. Pero jamás nadie estuvo en mi lugar. Nadie sabe lo que he pasado en estos 22 años lejos de todo y obligada a hacer lo que no quería y con mi propio padre".