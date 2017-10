Actriz de "Sex and the City" reavivó la polémica

25/10/2017 -

Que Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker siempre se detestaron, no es novedad. Ahora, la actriz que interpretó a la liberal Samantha Jones en "Sex and the City" contó en el programa "Life Stories" que ninguna de sus coprotagonistas eran amigas.

Entrevistada por Piers Morgan, la actriz de 61 años brindó detalles de su verdadera relación con las protagonistas de la exitosa serie de HBO. "Nunca hemos sido amigas. Hemos sido colegas y de alguna manera es un lugar muy saludable porque entonces tienes una línea clara entre tu vida profesional y tu relación y tu personal", dijo Cattrall.

Días atrás, Kim negó ser la culpable de la cancelación de la tercera entrega cinematográfica de "Sex and the City", tal como había dicho Sarah Jessica Parker, actriz y productora de la serie.

Consultada sobre el tema, se mostró molesta por ser tildada de diva o exigente cuando en realidad sus razones para no estar en la película tienen que ver con su vida personal.

"Aquí es donde realmente encaro a la gente de Sex and the City, y específicamente a Sarah Jessica Parker, que creo que podría haber sido más amable. Realmente creo que podría haber sido más agradable. No sé cuál es su problema", sentenció.

"La única demanda que hice fue que no quería hacer una tercera película... y eso fue en 2016", escribió días atrás Cattrall en su cuenta de Twitter.

"La respuesta siempre ha sido no, un respetuoso y firme no. Nunca he pedido más dinero, no he pedido otros proyectos. Que me juzguen como una diva es absolutamente ridículo", especificó durante la entrevista.

"Todas ellas tienen hijos y yo soy diez años mayor, y específicamente desde que la serie terminó, he pasado la mayor parte de mi tiempo fuera de Nueva York, así que no las veo", explicó. "Lo que tenemos en común es la serie, y la serie terminó".

Kim confesó también que el éxito de la serie influyó en su decisión de no convertirse en madre. En ese momento, recién se había casado con su tercer esposo, Mark Levinson, y había contemplado la posibilidad de someterse a un proceso de fertilización in vitro. "Acababa de cumplir 40 años y también comencé a grabar Sex and the City, y aunque podría haberme quedado embarazada pensé: ¡Wow! Le dedico 19 horas diarias a la serie, hay fines de semanas en donde termino de rodar en la madrugada del sábado. Mis mañanas los lunes comienzan a las 4:45 AM y a veces estoy hasta las 2 de la madrugada. Cómo voy a poder continuar haciendo esto, especialmente cuando ya tengo 40", comentó.

Y agregó: "Fue una cosa del destino, el tiempo, la suerte, no sé... Entonces comencé a ser mentora de actrices jóvenes, especialmente. A ser como una madre para algunas, no una biológica sino una que puede ser madre, tía o amiga. Y eso realmente me ha dado mucho", comentó en el programa la también escritora.