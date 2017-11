Sacheri escribe el guión para una nueva película

06/11/2017 -

El escritor Eduardo Sacheri reveló a EL LIBERAL detalles de lo que será el guión que prepara de "La noche de la usina", novela que inspirará una nueva película. Los derechos fueron adquiridos por la productora de Ricardo Darín. El rodaje comenzará en octubre de 2018.

¿En qué estado se encuentran las negociaciones para llevar al cine tu novela "La noche de la usina?

Estamos trabajando. De hecho, Ricardo Darín, a través de su productora, que se llama Kenya Filme, me ha comprado los derechos y me ha encargado la escritura del guión. Ahora estamos en la etapa de escribir el guión. Aparentemente, la dirección va a ser de Sebastián Borensztein. Todavía no se sabe si se hará una coproducción y no hay nada definido en cuanto al reparto. Dios mediante, para septiembre u octubre de 2018 estaríamos iniciando el rodaje.

¿Participas en un todo en la escritura del guión?

"La noche de la usina" se parece a "El secreto de sus ojos" y a "Papeles en el viento" en cuanto a que yo estoy en la escritura del guión. Eso me da una participación interesante en cuanto a la historia. En cuanto al rodaje yo no tengo nada que ver porque son otros los que saben del asunto.

¿La traslación de la historia de la novela será fiel o habrá ciertas licencias?

Las licencias son inevitables porque hay cosas que en los libros son de un modo y no hay maneras de hacerlas igual en el cine. Hay que tener en cuenta que los directores son lectores.

¿La historia de tu novela tiene inspiración en la obra "Fuenteovejuna"?

No, pero sí es verdad que no me parece descabellada tu referencia. Creo que las grandes obras de la Literatura nos informan, nos dan la forma como lectores y como escritores. Me parece que es un poco inevitable que se nos cruce la referencia aún inconscientemente.

¿Por qué situaste en un pueblo pequeño la historia del corralito financiero?

Lo que pasa es que se vuelve más manejable. Una crisis en un país entero es como una escala inhumana.