Ronan Farrow desenmascara a los que hicieron silencio

El periodista Ronan Farrow, responsable de una de las investigaciones que expusieron los primeros casos que salieron a la luz sobre Harvey Weinstein en The New Yorker, anunció que todavía tiene mucho para revelar. En una entrevista con Stephen Colbert en The Late Show Friday Night, el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, dijo que su próximo artículo dejará al descubierto la máquina que permitió que todos los abusos se mantuvieran en silencio durante tanto tiempo. "La gente se pregunta, ‘¿cómo es posible que tantas acusaciones se hayan ocultado durante tanto tiempo?’. Y creo que hay mucho para decir sobre lo lejos que llegaba todo", expresó.

"La gente que ayudó e instigó al silencio, como se institucionalizó en Hollywood en formas que, honestamente, son increíbles. Y no es solo Hollywood, son personas con poder y dinero en este país, manejando la industria. Lo que me asombró también, es que esta horrible y poderosa máquina estaba empecinada en asegurar el silencio. Hay un rango de razones por las cuales los sobrevivientes de abusos sexuales no lo manifiestan, ya sea una mujer que trabaja en una empresa o una que trabaja en cine".