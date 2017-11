Raly hizo bailar a los porteños al ritmo de "La niña de los andamios"

19/11/2017 -

El artista folclórico Raly Barrionuevo presentó su último trabajo discográfico "La niña de los andamios" sin dejar de lado un repaso por canciones icónicas de su trayectoria de más de 20 años en el Niceto Club del barrio porteño de Palermo colmado de público.

La canción que da nombre al reciente disco del santiagueño afincado en Unquillo, abrió una velada con muchas chacareras y baile a pesar del acotado espacio que dejó la nutrida concurrencia. Luego de los saludos de rigor y un poco más distendido Raly comenzó a contar acerca de la historia de algunos temas.

En "Chacarera de la espada" sostuvo que "es una de las letra más raras que he hecho. Para mí escribir está totalmente fuera de mi control, por lo tanto, muchas veces es divertido porque uno termina autoanalizándose con las canciones porque vienen del inconsciente y con el tiempo te preguntas: ‘¿Qué quise decir?’ y eso a mí me divierte, pero a veces me angustia mucho porque encuentro cada cosa que me da miedo".

Además de las nuevas canciones de "La niña de los andamios", también hizo un repaso de su vasto repertorio, entre las que se destacaron canciones como "Chacarera del exilio", "Zamba y acuarela", "Siete palabras", "Somos nosotros" y "Tu memoria y tu mañana".