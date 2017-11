Violeta y sus escenas de sexo

20/11/2017 -

La televisión argentina da que hablar. Por una o por otra cosa, siempre provoca opiniones a favor o en contra de eterminados temas que, particularmente, en las novelas, se desarrollan. Violeta Urtizberea habló sobre el fenómeno que generó su romance con Julieta Nair Calvo, Flor y Jazmín, en la ficción Las Estrellas, El Trece. "Me siento más relajada y con más libertad de juego que con un chico, tenemos muchas complicidades con ella", confesó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad. "Las escenas de sexo o de intimidad por supuesto que antes de hacerlas generaron nervios, pero yo me hice amiga de Julieta y hay un nivel de confianza y de no pudor que con un varón quizás tenía más vergüenza".