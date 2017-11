Fotos Mirtha batirá un récord: 50 años con sus almuerzos en TV

23/11/2017 -

Que si, que no. Que este era su último año en la televisión. Pero a Mirtha Legrand resulta difícil creerle cuando anuncia que cerrará su capítulo laboral. Y es que a los 90 años sigue conduciendo no sólo sus almuerzos de los domingos, sino sus cenas de los sábados en la pantalla chica, con las mismas ganas que cuando comenzó, allá por 1968, en el viejo Canal 9 que dirigía Alejandro Romay. Por eso, no resulta extraña la confirmación de la firma del contrato para encarar en el 2018 una nueva temporada, la número 50 de sus almuerzos por televisión. El domingo 17 de diciembre concluirá su temporada número 49 y "la Chiqui" ya se prepara para cumplir su sueño: llegar a medio siglo al frente de sus clásicos almuerzos. La temporada 50 en la pantalla chica comenzará el sábado 6 de enero y se extenderá hasta el domingo 11 de febrero. "Los programas saldrán durante seis semanas en el verano desde el hotel Costa Galana y luego Mirtha se tomará un breve descanso", adelantó su nieto y productor de sus ciclos, Nacho Viale, quien aclaró que todavía no está confirmada la fecha de salida del primer programa desde Buenos Aires en el 2018. Respecto de la firma del contrato con Canal 13, Viale aseguró: "Estamos muy contentos de seguir en El Trece por quinto año consecutivo", mientras reveló que existen negociaciones para realizar las cenas como los almuerzos desde un nuevo estudio. Hasta el momento, los ciclos se emitían desde Estudio Mayor y en breve podrían mudarse a Constitución. El 3 de junio de 1968, la diva inició su programa televisivo Almorzando con las estrellas, transmitido por Canal 9. Rápidamente se convirtió en un éxito al incorporar la nueva temática de almorzar en vivo mientras se entrevistaba a figuras del espectáculo, el deporte y la política. Poco después el ciclo fue renombrado a Almorzando con Mirtha Legrand debido al protagonismo que adquirió la presentadora y a la sugerencia de su marido Daniel Tinayre. En 2012, Mirtha no hizo su programa porque eligió protagonizar la ficción "La dueña", cuyo estreno alcanzó un pico de 25 puntos de rating y significó su retorno a la actuación televisiva después de 46 años.