Shakira y Gerard Piqué ¿está cerca el fin de la relación?

Hoy 09:20 -

Luego de siete años de amor, la comezón llegó también a la pareja de Shakira y Gerard Piqué. Los medios españoles siguen difundiendo rumores de crisis, aunque en las últimas horas las publicaciones hacen referencia a un conflicto más profundo, que incluye escándalo, llanto y hasta forcejeo.

"Por poco que hagan, lo de Shakira y Piqué va camino de convertirse en uno de los culebrones del año, o directamente, número uno del podium", se lee en "La Vanguardia". Según cita el diario -que se basa en un informe de la revista "Cuore"- un supuesto episodio confirmaría que la cantante y el futbolista no están atravesando un agradable momento como pareja.

"Fuerte encontronazo delante de sus hijos", indica "La Vanguardia". El episodio habría ocurrido el 6 de noviembre, aunque trascendió en estos días. En un restaurante de Barcelona, según se cuenta en la revista "Cuore", ambos llegaron por separado al local. "Shakira con ropa deportiva y sin maquillaje para pasar desapercibida, quien esperó la llegada del futbolista fuera del establecimiento".

Te puede interesar: Hombres y mujeres por igual en las listas: Diputados aprobó la Ley de Paridad de Género

"Al rato, apareció Piqué acompañado de sus hijos Milán y Sasha, y la recibida de la cantante no fue del todo buena, lo que provocó que Piqué la agarrara por la muñeca y, con cara seria, la hiciera entrar en el interior del restaurante", detalla el medio.

La tensión habría continuado en la mesa que ocupó la pareja. Él comía un generoso plato de pasta, mientras la colombiana, a cara de perro, optaba por no consumir nada. Según testigos que cita la publicación, "Shakira rompió a llorar en un determinado momento y le confesó al futbolista su frustración por las continuas tardanzas y malas caras".

Fue entonces cuando Piqué le recriminó a la colombiana que se encontraban "en un lugar público y que todo el mundo miraba". Los dos hijos "se quedaron atónitos contemplando la escena". Las mismas fuentes detallan que la pareja abandonó el local minutos después, por separado.

Shakira atraviesa un delicado momento personal. Suspendió parte de su gira y emitió un comunicado por "problemas en las cuerdas vocales". El Dorado tour no iniciará hasta 2018.

"La pesadilla continúa y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. A mis fans y amigos. Estos últimos cinco meses los he dedicado a la preparación. Sin embargo, justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera", escribió la colombiana en las redes sociales.