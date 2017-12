Gloria Carrá reveló una situación traumática a los 17

04/12/2017 -

A los 7 años la llevaron a un primer casting porque cantaba y bailaba canciones de Rafaela Carrá en las fiestas familiares. Primero quedó seleccionada para publicidades y después para actriz, en uno de los programas más exitosos de la televisión argentina: "Señorita maestra".

Pero para Gloria Carrá no todos los recuerdos de su carrera artística son gratos.

La toma de conciencia y la pérdida del miedo hizo que muchas famosas se animaran a denunciar públicamente que sufrieron algún tipo de abuso o acoso en su ámbito laboral. Gloria es una de ellas. La actriz confesó que fue acosada por un productor cuando tenía 17 años. Aunque no quiso revelar el nombre: "No lo quiero hacer público porque sería un quilombo", manifestó en diálogo con Catalina Dlugi, quien le pidió que ahonde en esa triste experiencia.

"Sí, tenía 17 años y me acosaron. No quiero involucrarme en algo que después me preguntan porque no tengo ganas de rodearme de esa energía. Pero me pasó y fue muy feo. Y me pasó varias veces con el mismo productor. Nadie lo supo hasta que fui grande. La primera vez que lo conté fue de grande y se lo conté a una amiga porque me traumó... Me avergonzaba mucho la situación, me sentía mal y me angustiaba. Después, cuando uno empieza a hablar, lo sanás más rápido", dijo Gloria, sin dar más detalles de la triste vivencia.

Sus declaración salen a la luz después de que Calu Rivero se animara a confirmar también en el programa radial de Catalina que el actor Juan Darthés la acosó durante las grabaciones de "Dulce Amor", por lo que hoy el galán, que trabajará con la hija de Gloria en "Simona", por El Trece, le inició acciones legales.

El próximo miércoles, Gloria Carrá volverá precisamente a la pantalla de El Trece con un especial para la Fundación Huésped, bajo el título "Reencuentro" y con la participación de Arturo Puig, María Zocas y Toto Kirzner,

La historia es el reencuentro que se produce tras un accidente, de un padre ausente (Arturo), con su hija (Gloria) de quien se alejó porque tenía el virus de HIV; y ahora descubre que tiene un nieto (Toto).