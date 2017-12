Pamela Anderson confesó que fue víctima de ataque sexual del productor Harvey Weinstein

05/12/2017 -

Pamela Anderson se animó a revelar secretos que hasta hace poco resultaban inconfesables. En una entrevista con el presentador Risto Mejide, en España, confesó haber sufrido acoso sexual del productor de Hollywood. "Mi experiencia con él fue mala, pero nada relacionado con lo sexual". Y añadió: "Hay gente como él en todos los sectores. Hay que ser lista y evitarlo. A mí me han ofrecido mucho dinero por compartir jacuzzi con alguien".

"Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Hay muchos. Muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores los tienen. Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar", destacó la actriz norteamericana que cobró notoriedad por "Los vigilantes de la playa".

"Al principio era muy ingenua, pero al final conseguí simplemente eludir todas estas trampas y si algo no me parecía que fuese a salir bien, no lo hacía y ya está. Pero la gente está muy desesperada por conseguir un trabajo en Hollywood o hacerse famosa y piensan que es la única manera de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria", destacó Pamela en su diálogo con Risto.

Desnudos en Playboy

El icono sexual recordó sus portadas en la revista Playboy. "No creo que sea un gran logro salir 15 veces en Playboy. Está bien pero no es como ganar el premio Nobel de la Paz. Yo siempre he hecho lo que he querido hacer. A mí no me gusta que ni las mujeres ni los hombres me digan cómo tengo que ser como mujer", aseguró la ex participante del "Bailando por Sueño", ciclo que condujo Marcelo Tinelli.

En tanto, esquivó hablar acerca de las cirugías estéticas. "No quiero hablar. No quiero hablar de ello. Son asuntos privados. Cada uno que haga lo que quiera [...] Yo no estoy ni a favor ni en contra, que cada uno haga lo que le parezca".