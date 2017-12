Pura Vida MÚSICA

Video | Así suenan Martin Garrix y David Guetta juntos

El DJ número 1 se unió al gigante de la música disco y presentaron "So Far Away".

Por El Liberal

Fotos Martin Garrix y David Guetta juntos Hoy 10:16 - Relajado, pero encerrando cierta energía, "So Far Away" es el resultado del trabajo de Martin Garrix junto a David Guetta, en el que cabe destacar la participación de las voces de Jamie Scott y Romy Dya. El video, dirigido por Damian Karsznia, que muestra dos mundos: el que vivimos y el en el cual mostramos nuestros sentimientos, pensamientos, emociones y sueños. La historia muestra a una joven pareja que lucha por mantener el amor que una vez fue tan fuerte. En agosto, Garrix fue una de las figuras del festival Tomorrowland. Uno de los momentos más importantes fue cuando David Guetta se unió al joven holandés para estrenar este simple.





