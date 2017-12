Fue un galán de telenovelas pero hoy vive en la calle

Fotos

Carlos Peniche lo tenía todo. Protagonizó exitosas series de telenovela en TV Azteca y gozó de una popularidad pocas veces vista, sin embargo, hoy duerme en la calle y debe pedir limosna para tener qué comer.

“Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas”, aseguró el hombre que estelarizó éxitos de la talla de “La vida es una canción” y “Lo que callamos las mujeres”.

En el mismo sentido, agregó: “Mi hermano está en la Argentina. Mi mamá está en Los Cabos, mi tío Arturo en Miami; mi tío Flavio en Brownsville también. ¡Todos están perdidos!”.

“Ventaneando” un programa de espectáculos de la cadena Azteca Trece, fue la que se encargó de llevar adelante la investigación de lo sucedido con el actor, y asegura que su situación actual también es consecuencia de las adicciones y los excesos.