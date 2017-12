Fotos Jolie pensó que trabajar con Pitt salvaría su matrimonio

La actriz estadounidense Angelina Jolie confesó que el rodaje del drama "Frente al mar" (2015), que ella misma dirigió y protagonizó junto con su entonces marido Brad Pitt, fue un intento de salvar su matrimonio. "Quería que trabajáramos juntos de forma seria. Pensaba que sería una buena manera de comunicarnos", dijo Jolie a The Hollywood Reporter, pero meses después de la segunda película juntos (la primera había sido "Sr. y Sra. Smith", en 2004, donde se conocieron y nació el amor), la pareja anunció su separación. Según contó Jolie, durante el rodaje sintió constantemente una cierta carga que no tenía nada que ver con la película. "En cier to modo, resultó curativo, y en cierto modo aprendimos algunas cosas. Pero existía un abatimiento debido a la situación en la que estábamos que no tenía nada que ver con la película. Era algo por lo que estábamos pasando... las cosas pasan por diferentes motivos, y las cosas... ¿Por qué escribí esa pieza? ¿Por qué nos sentimos así cuando la creamos? No lo sé", concluyó Angelina.