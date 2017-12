Lamothe pudo restablecer la paz con Estevanez

11/12/2017 -

En agosto pasado se desató una polémica entre dos galanes de la televisión. "En Twitter me dicen que soy feo, que actúo mal, que no se entiende que un tipo como yo con la cara que tengo esté en la tele, que actúo como el ort...", dijo Esteban Lamothe en una entrevista radial. "Me comparan mucho con el pobre de Sebastián Estevanez. Como si él fuera... Me dicen ‘sos el nuevo Estevanez’. Pobre pibe, yo no lo vi actuar porque no miro tele, pero me lo dicen como un insulto", lanzó el actor de "Las Estrellas".

Tras ese hecho, Estevanez, el galán de "Golpe al corazón" levantó el guante y salió al cruce. "Gracias por la prensa gratis. Ustedes saben que yo hago éxitos olvidándome la letra", disparó visiblemente enojado por los dichos de su colega.

El tiempo pasó, las aguas se aquietaron y Lamothe habló de la inesperada pelea. El actor reveló que aprovechó su encuentro con Estevanez en la última gala aniversario de una revista para disculparse con Sebastián. "No fue con mala intención. Quería decirle que él sufre lo mismo que yo. Pero no lo tendría que haber dicho", explicó a la revista Rolling Stone.