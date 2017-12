"La forma del agua" es la película con más nominaciones a los premios "Globo de Oro"

12/12/2017 -

El filme drama romántico "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, se situó como gran favorito a los "Globos de Oro" del 7 de enero con siete nominaciones, entre ellas las de Mejor Película (Drama), Director, Guión y Actriz para Sally Hawkins.

En la que es considerada como la categoría más importante, el filme ganador del León de Oro en el Festival de Venecia se enfrentará al italiano "Llámame por tu nombre" (Luca Guadagnino), el drama bélico de Christopher Nolan "Dunkerque", la indagación en los secretos del Pentágono "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono" (Steven Spielberg), y la tragicomedia "Tres anuncios por un crimen" (Martin McDonagh). "The Post..." y "Tres anuncios...", con seis nominaciones cada una, se sitúan entre las preferidas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, formada por unos 90 periodistas de cine.

Tanto Del Toro como Spielberg, Nolan y McDonagh podrían hacerse con la estatuilla al Mejor Director, galardón por el que compite Ridley Scott, nominado por el thriller pendiente de estreno "Todo el dinero del mundo".

Como mejor Comedia o Musical, las cintas competidoras serán "¡Huye!", de Jordan Peele; "El gran showman", de Michael Gracey; ‘I, Tonya", Craig Gillespie; "Lady Bird", de Greta Gerwig; y "The Disaster Artist: La obra maestra", de James Franco.

Franco, justamente, fue nominado como Mejor Actor en Comedia o Musical, premio que disputará con Steve Carrell por "La batalla de los sexos"; Hugh Jackman, que da vida al visionario empresario del espectáculo P.T. Barnum en el musical "El gran showman"; y Ansel Elgort por su rol en "Baby Driver".

En Mejor Actor en Drama competirán Timothée Chalamet por "Call Me by Your Name"; Daniel Day-Lewis por "El hilo fantasma"; Tom Hanks por "The Post..."; Gary Oldman por su papel en la piel de Winston Churchill en "Las horas más oscuras"; y Denzel Washington por "Inner".