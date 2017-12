fabián Mazzei arruinó los planes de Araceli

13/12/2017 -

Estaba todo listo. Antes de emprender la temporada teatral en Mar del Plata, adonde Araceli González llegará con "Puentes de Madison", la actriz se iba a tomar unas merecidas vacaciones junto a su marido, Fabián Mazzei, con destino a la isla Turks and Caicos, pero tuvieron que suspenderlo, aún con todo pago.

¿El motivo? Mazzei aceptó sumarse a la telenovela de Telefé, "Golpe al corazón", que protagonizan Eleonora Wexler y Sebastián Estevanez y para ello comenzó a grabar hace 15 días y continuará hasta marzo, por lo que además deberá quedarse en Buenos Aires.

"Mientras estaba grabando "Cuéntame cómo pasó" me llamó Diego Estevanez -que trabaja en la producción junto a su padre, Quique-, me dijo que me quería sumar a la historia y que lo llamara cuando estuviera libre. No llegué a terminar cuando me volvió a llamar para contarme que Telefé había renovado por tres meses más y que querían nuevas incorporaciones", explicó a Teleshow y agregó que Fabián Vena también será parte de la ficción de Telefe.

La aparición de Fabián Mazzei en la ficción de Telefé se verá la primera semana de enero. ‘Mi personaje se llama Fernando, está en una situación económica bastante complicada y vuelve del sur a buscar a Cata, que lo ayuda dándole trabajo en su bar’, detalló el actor que, además, comparte la mayoría de las escenas con Miguel Ángel Rodríguez.

"Voy a ser un grano para él", bromeó sobre el actor que interpreta a Pedro en la historia y que estará celoso con la reaparición del ex de Cata. "Hay un clima de laburo muy lindo, con muchos ya había trabajado en otras novelas, así que me divierto mucho en las escenas y en el backstage. Es toda gente muy buena que quiere trabajar y que las cosas salgan bien", sintetiza sobre sus compañeros de elenco.

Y contó: "Miguel -su nombre en la novela en la TV Pública- es el típico chanta argentino de la época, que yo lo tenía fresco por situaciones que vivió mi viejo, que muchas veces se cruzó con gente así y me quedaron recuerdos de los comentarios que se hacían en la mesa de mi casa. A veces uso esa fuente para crear algún tipo de personaje", destaca Fabián Mazzei.