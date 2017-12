14/12/2017 -

El lunes se jugará la final de "ShowMatch" con una previa que arrancará a las 21.30 conducida por José María Listorti y Paula Chaves. Por esa razón no emitirán "Las Estrellas". Hoy se conocerá al primer finalista. Se medirán Flor Vigna vs Hernán Piquín. En tanto mañana lo hará Lourdes Sánchez vs. Laurita Fernández y Fede.