Fotos Pity Álvarez reapareció espléndido

Hoy 11:39 -

Se están por cumplir ocho meses del día en que Pity Álvarez "volvió a nacer"; cuando una tarde de abril el SAME recibió un llamado por un accidentado en la Autopista 25 de Mayo, en el que se identificó con un nombre falso.

Un helicóptero aterrizó de emergencia y los médicos se encontraron a un hombre totalmente lastimado. Sin saber que se trataba del líder de Viejas Locas, lo trasladaron al Hospital Santojanni y luego de varias placas se confirmó que tenía fractura de cadera y del platillo tibial, además de múltiples lastimaduras en su cuerpo.

Ahora reapareció en la vía pública, y no tuvo ningún problema en hablar frente a las cámaras de Confrontados, en la puerta de Tribunales. Allí se lanzó contra todos y la ligaron Lali Espósito, a quien dijo no conocer, Marcelo Tinelli, Chano Charpentier y varios famosos más.

"Yo estoy muy bien, estuve bien siempre. Era todo mentira, estaba haciendo teatro. Los engañe a todos, fue una farsa. Si mi salud no hubiera estado bien ahora no podría estar caminando por la calle. Con la música estoy bien, siempre haciendo canciones’’, dijo sobre aquel accidente.

Por último, indicó que de lo único que se arrepiente en la vida es de no haber ido a ver a Michael Jackson cuando vino a la Argentina. "Es algo de lo que me arrepiento siempre. Me quiero matar, era el rey de todo, el ancho de espada".