Mar del Plata, escandalosa y Carlos Paz, tranquila

15/12/2017 -

Mar del Plata y Carlos Paz ya levantaron el telón. Si bien la temporada teatral no arrancó a pleno, algunos escándalos se generaron, especialmente, en la presentación de los elencos que competirán en "La Feliz". Según los reportes de sitios de internet, como Diarioshow.com, refiere a los protagonizados por Moria Casán. En tanto, en la villa cordobesa todo transcurrió sin problemas.

La inauguración institucional de la temporada teatral de verano en Mar del Plata comenzó para muchos con el pie izquierdo. A pesar de que una nueva apuesta de los productores por la histórica ciudad balnearia para presentar sus proyectos revive las expectativas de los elencos, la competencia por el público y las internas personales dividen las aguas de algunas de las principales figuras que ya relucen en sus respectivas marquesinas.

Lo primero que llamó la atención de los presentes fue que a pesar de que la primera escolta de la gobernadora María Eugenia Vidal, en el centro de la imagen, fue merecida por la diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, la otra persona a su lado fue la joven Tini Stoessel, quien visitará "La Feliz" para brindar un show especial en el marco de un ciclo de espectáculos en el Parque Camet.

Quien se vio perjudicada por la irrupción de Tini fue Moria Casán, que quedó relegada a un costado de la formación, cosa que de acuerdo con lo que luego relató la One, no era lo que le habían prometido.

Diarioshow destacó en su crónica la reacción que tuvo Moria. "Me habían invitado para la tapa. Yo dije que no iba a ir por caos de tránsito. Los organizadores del evento me llamaron pidiéndome por favor que vaya, que había un garaje reservado para mí y que iba a tener el centro de la foto. Yo no había pedido nada, pero después no estaba en ningún centro, entonces los llamé para decirles que eran unos mentirosos y que me sacaran de la tapa. Les dije que me saquen porque no era el lugar que me habían prometido, a mí no me interesa ninguna tapa. Yo no mendigo ningún lugar, los que mendigan que vaya son ellos", expresó Moria.

Casán tenía además otro motivo para estar molesta: debido a la inauguración se tuvo que volver a encontrar cara a cara con su ahora archienemiga Carmen Barbieri. Evitaron saludarse al entrar al salón y ni siquiera se dirigieron la mirada.

Según el informe de Diarioshow, otro de los despreciados de la noche fue Dady Brieva, quien fue llevado hasta una de las últimas filas de las gradas, donde quedó casi a oscuras y cerca de las figuras secundarias de la temporada.