Video | Ariel Camaño apuesta a trascender con temas propios y tradicionales

15/12/2017 -

Hace cuatro años, el músico santiagueño Ariel Camaño se propuso un desafío: instalar, todos los jueves, una peña, que lleva su nombre, en un lugar céntrico de Santiago. Y logró superarlo cuando vio que a poco de instar ese espacio en un bar de Roca y Urquiza, la gente respondía muy bien.

Este jueves 21, a la medianoche, celebrará ese logro con una cartelera de lujo. Esa noche cantarán con él "Cuti" Carabajal, Pedro Navarrete, Cacho Encalada, Verónica Sardaña, Valeria Nassif, Mocho Blus, Agustín Cartier, Pablo Carabajal, Marcos Barrionuevo y Octavio. Y también festejará el exitoso lanzamiento de "Atrapasueños", su flamante disco. "Era difícil tocar en Santiago por los pocos lugares que había.

Yo, siempre he tenido la idea de crear un espacio para mí y también para amigos que llegaban a cantar. Podría haberla hecho en otro bar, pero me gustaba el doble desafío que representaba un lugar donde no se hacía folclore", destacó Ariel, en visita realizada a EL LIBERAL.

Esos sueños que tenía, que trajo desde su Quimilí natal, pudo hacerlos realidad. "Ha superado mis expectativas la respuesta a mi propuesta. Hice realidad un gran sueño. Han pasado cuatro años y sigo adelante, sin saturar a la gente. Esa aceptación es la que me inspira como también la presencia de turistas, de gente de distintos lugares del mundo que vienen a disfrutar de mi peña. Estoy muy agradecido", resaltó Camaño.

Su disco Chacareras, zambas y huaynos, entre otros ritmos, remarcan la creación propia que Camaño dejó plasmada en "Atrapasueños", un disco "soñado, un buen trabajo. He trabajado mucho para hacerlo. Hay muchas canciones mías y otras compartidas. Es un disco que tiene variedad de ritmos, pero siempre remarcando lo tradicional", especificó el joven cantautor. Es intrínseco en Camaño remarcar lo tradicional más allá de las nuevas formas de concebir el folclore. "Es algo que lo traigo ya, me sale.

Es lo que quiero, en donde me siento más cómodo, es lo que quiero hacer", enfatizó. Mientras aguarda festejar los cuatro años de su peña, Ariel se prepara para despedir el año con un concierto que realizará en Quimilí, su origen, su lugar. Será el próximo viernes 29 y con "Cuti" Carabajal como invitado.