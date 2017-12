Stravaganza "picó" en Punta en el Este uruguayo

19/12/2017 -

Más de treinta artistas en el escenario. Bailarines, acróbatas, gimnastas, músicos, cantantes y humoristas estuvieron en Enjoy Punta del Este para celebrar los veinte años del resort interpretando el espectáculo "Stravaganza". El deslumbrante show creado y estrenado en 2012 por el bailarín y coreógrafo argentino Flavio Mendoza, fue el eje central de una temporada que se caracterizará por las propuestas artísticas de primer nivel que ofrecerá este prestigioso lugar de la ciudad uruguaya. Entre diciembre y marzo, el público se sorprenderá con el vestuario, las coreografías, los cuadros musicales y el humor de una producción encabezada por el histriónico Maxi De la Cruz y la modelo y conductora Claudia Fernández, que retornará a la actuación después de varios años distanciada de las tablas. Las vedettes argentinas Gisella Bernal, Barby Franco y Abigail Pereira integrarán un elenco de más de cuarenta artistas, completando una propuesta sin precedentes en la bella ciudad uruguaya de Punta del Este. La obra, cuya producción requirió una inversión superior a los U$S 3 millones, cuenta con una piscina hidráulica que se transforma en escenario y un elevador. Con un despliegue escénico digno de los mejores espectáculos de Las Vegas, Stravaganza hará temporada en el salón Montecarlo del resort, en una fusión artística de danza y acrobacias entre el aire, el suelo y el agua. El 26 llega "Falladas" A su vez, el martes 26 se estrenará en el salón Río de Janeiro del hotel la comedia "Falladas", dirigida por el argentino José María Muscari, quedando en cartel durante diez funciones que tendrán lugar todos los martes, a las 22. El elenco estará compuesto por las talentosas actrices uruguayas Andy Vila, Paola Bianco, Adriana da Silva, Catalina Ferrand, Luciana Acuña y Patricia Wolf. Las entradas para ambos espectáculos pueden adquirirse en Red UTS y boleterías del resort. En el caso de "Satravaganza" los precios oscilan entre U$S 40 y US$ 100, dependiendo del día de la función. Para "Falladas" el costo va de $ 690 a $ 990 uruguayos. E n tanto, el viernes 29 de diciembre a partir de las 16 se desarrollará la fiesta organizada por la marca de lifestyle del Reino Unido, Hed Kandi, en los jardines del spa del resort. El sábado 30 de diciembre, a las 16, tendrá lugar la cuarta edición de la "300ª Al Mare Sunset Party", uno de los mejores eventos de la temporada que reúne a cientos de personas para compartir buena música y tragos en un entorno maravilloso, organizado por la productora de entretenimiento más importante de Porto Alegre.