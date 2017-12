Cómo están "Pampita" y "Pico", según Ángeles

27/12/2017 -

Ya no quedan dudas de que "Pampita" y "Pico" Mónaco están separados. Pero lo que todavía no queda en claro es si existe la posibilidad de volver. Ángeles Balbiani, panelista de "Nosotros a la Mañana", es una de las mejores amigas de la diosa y pasó Navidad junto a ella en Punta del Este. De vuelta en el programa, la actriz reveló detalles de la intimidad de la ex pareja. "¿Cómo está ‘Pampita’?", quiso saber Sandra Borghi. "Y... está... está", respondió Angie dando a entender que su amiga no se encuentra bien. Por otro lado, la panelista desmintió que el motivo de la ruptura de la conductora y el ex tenista fuera por el Osvaldo, el perrito de "Pico" o por Sol Pérez.