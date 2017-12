Alexander Caniggia lanzó polémica canción

30/12/2017 -

El hermano mellizo de Charlotte Caniggia lanzó su nuevo material musical y le llovieron críticas. Las letras de su canción, "Congelé mi corazón", son polémicas por su alto contenido machista. Algunas de las frases que se escuchan en la canción son: "Aquí en la mansión te lo meto sin condón", "viene con la hermana no importa si es grande la cama", y "te desvisto en mi habitación, pero no me hables de amor". No es el primer reggaetonero criticado por las letras: en 2016, Maluma también estuvo en la mira por "Cuatro Babys".