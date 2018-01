Eva de Dominici lanzó seria advertencia a las fanáticas de su novio Joaquín Furriel

02/01/2018 -

El actor Joaquín Furriel se modernizó y abrió una cuenta en Instagram. Pero con la velocidad de un rayo, su joven novia, Eva De Dominici marcó territorio en esa misma red con un mensaje a las seguidoras del actor: "Se calman todas", advirtió la actriz al comentar una de las fotos de su novio.

Después en una entrevista reconoció que es muy impulsiva, aunque cada vez menos. "Tengo carácter. Antes era más terca, pero una va creciendo", dijo.

Por otra parte, contó que Furriel es su primer novio "oficial", porque si bien antes estuvo enamorada, debió aprender "mucho" de las desilusiones. Y pese a la diferencia de edad en la que no se "detiene" (Eva tiene 22 años, y Joaquín, 43), sueña con "entrar con un vestido blanco" a la iglesia, a la vez que se imagina madre de uno o dos hijos.

Pero de todos sus testimonios, uno en particular sorprendió. "A veces me despierto llorando de noche", dijo, sobre la angustia que le genera la muerte. "Odio que nos tengamos que morir. Antes, también temía que se muriera toda la gente que quiero. Era un miedo constante y no podía disfrutar. Ahora estoy más positiva y miro para adelante. Cuando siento que vienen cosas del pasado, me recompongo y vuelvo a la lucha. Tengo lindos sueños también", reconoció.