Polémica respuesta de Onofre Paz: "No sé si nunca más voy a actuar en Cosquín"

Fotos Onofre Paz.

Luego de la polémica que se generó por la decisión de los organizadores de Cosquín, de bajar de la grilla a Los Manseros Santiagueños, Onofre Paz dio su respuesta.

Uno de los líderes de la agrupación santiagueña criticó duramente a la organización del Festival Nacional de Folclore de Cosquín por haberlos bajado tras no acogerse a un contrato de exclusividad "de palabra".

Fue así que Paz calificó de caprichoso al intendente local Gabriel Musso.

"Tengo entendido que hay otros artistas -Luciano Pereyra- que actúan en otros festivales y no le han hecho problemas. El año pasado lo hicimos y no hubo problemas. Ellos quieren exclusividad. El señor intendente se ha puesto en caprichoso", continuó.

"No podemos perder dos trabajos por uno. Nosotros no vivimos de Cosquín. Los Manseros nunca se metieron en política. Soy cortante para estas cosas cuando veo un mal entendido así, cuando se ponen en caprichosos. No salimos de Cosquín", agregó Paz.

"No sé si nunca más voy a actuar en Cosquín, mientras esté esta comisión", enfatizó.