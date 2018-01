Polino y Paula Chaves debutaron desde Carlos Paz con un ciclo radial

07/01/2018 -

Este verano, la decisión de Marcelo Polino de sumarse a la obra teatral "La Isla Encantada" que tiene como figura estelar a Pedro Alfonso en Carlos Paz, obligó a radio Mitre a improvisar un estudio en el Teatro del Lago para que el conductor de "Polino Auténtico" pueda darle continuidad al ciclo durante el verano.

Además, del lugar del estudio hay otro cambio para esta temporada: su compañera panelista. Amalia Granata y Yanina Latorre están de vacaciones, por lo que sus lugares lo ocupa Paula Chaves.

Fue así como la entrevista con Eugenia "la China" Suárez, amiga de ambos conductores, resultó una obviedad.

La actual pareja de Benjamín Vicuña, el ex de "Pampita "Ardohain, habló de muchos temas, pero especialmente del que la vincula con otra pareja amiga, la compuesta por Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, de quienes se distanció tras la muerte del actor.

"¿Con Gimena Accardi hay vuelta atrás?", le preguntó Marcelo, según rescató el portal Ciudad.com. Y, con suma seriedad, Suárez respondió: "No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado, que son parte de la vida de uno. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín. Soy una convencida en eso, de que hay cosas que deben arreglarse y quedar en el ámbito privado", contestó, sin ánimo de ahondar en el conflicto con Gimena y "Nico".

Pero después habló de su malestar con esta situación. "Uno no es un robot. A veces la gente cree que todo es como un chiste. Pero para mí no es un chiste. Yo elegí la profesión de la actuación, y lo otro es un plus que viene. Y a veces está bueno estar expuesto porque la gente te acompaña y ve lo que hacés, pero hay otra parte que es más difícil lindar porque somos de carne y hueso, entonces, uno sufre, obviamente Pero nada es más importante que la salud de los hijos, los amigos y la familia. Así que arranqué el año muy bien", concluyó la actriz.