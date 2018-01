"Calu" Rivero explicó por qué no lleva a Juan Darthés ante la Justicia por acoso

Fotos Calu utiliza las redes sociales para hablar sobre la situación.

09/01/2018 -

Es cierto en el 2012, Calu Rivero abandonó en pleno éxito la telenovela "Dulce amor" envuelta en rumores de acoso sexual por parte Juan Darthés, de quien había llegado a escribir en Twitter que se excedía en algunas escenas con los besos. El tiempo pasó, y este año la actriz decidió revelar que escribirá un libro con todo lo que vivió para intentar sanar las cicatrices.

Obviamente, el actor en cuestión salió a defenderse y le inició acciones legales por calumnias a su colega, a quien se le critica el haber limitado la denuncia al plano mediático, sin exponer lo sucedido ante la Justicia.

Ante la ola de comentarios, Calu decidió explicar su manera de actuar a través de Twitter: "¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescripta. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible", escribió, y agregó: "Lo que no está prescripto es el dolor. Por mí, por todas, no nos callemos, ayudémonos, saquemos de la oscuridad las experiencias, para que el mensaje sea claro, porque solo así no quedarán dudas de que No es No".