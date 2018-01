Melina Lezcano se muestra muy enamorada, en Punta

11/01/2018 -

Después de su ruptura con el rugbier Matías Palleiro, tras cuatro años de noviazgo, Melina Lezcano se volvió a enamorar.

Su nueva conquista se llama Diego Benítez, quien tiene una gran afición al motociclismo enduro, el snowboard, los paseos en barco y sus viajes a destinos tan variados como el Amazonas o el carnaval de Mardi Gras en Nueva Orleans.

La cantante de Agapornis fue fotografiada mientras disfrutaba de una tarde de sol, al costado de una pileta y en bikini, en un conocido hotel de Punta del Este. Allí aparece Melina besándose con un apuesto muchacho, con el que compartió unos licuados y mimos en sus reposeras. Incluso él fue captado mientras le cepillaba el pelo.

Polémica

"¡No quiero ni que se vea en las fotos! En una semana me van a hacer pelear porque no le gusta esto. Ahora me voy a quedar sin amigo, sin pareja y sin futuro novio’, se mostró Melina molesta en la revista Pronto por la difusión de las imágenes melosas con el muchacho. ‘Por ahora es un amigo con el que estoy saliendo, me divierto y la paso muy bien. Todavía no somos novios. Veremos", finalizó la popular cantante.