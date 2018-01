"Muchos artistas están más preocupados en el look que en la esencia artística"

-

El fervor que la presencia simbólica de "La Juntada" generó entre el público asistente del 53º Festival de Doma y Folclore de Jesús María quizás no tenga otra explicación más que el deleite de estar frente a figuras que han transitado un largo camino para darle forma a sus carreras, y que hoy viven con serenidad el hecho de haber podido poner a consideración del público su esencia, con su manera de hacer folclore.

Precisamente esas maneras personales de llevar al escenario el folclore es lo que analizó Peteco Carabajal como televidente de las transmisiones de cada noche del Festival. "Lo que veía por televisión las noches anteriores en Jesús María, era que en gran parte de los artistas se ve una preocupación mayor por cómo están lookeados, vestidos y lo que traen como novedad, a la esencia de lo artístico y musical", dijo Peteco a EL LIBERAL. Y agregó: "Parece que es más importante hoy raparse la cabeza y tener un sonido en la guitarra que te vuelva loco, hacerte el loco... los bateristas están todos con esa cara de ‘yo la estoy rompiendo, soy el batero pesado del rock’, y pará un poquito. Seamos un poquito más tranquilos. Es lo que yo noto, más preocupación en el look, en la ropa, en el peinado e instrumentos, que en el hecho de saber que están brindando una canción profunda, algo lindo para el corazón".

Pero hay algo que le llama aún más la atención a Peteco y tiene que ver con "esa cosa medio desaforada por querer obtener la aprobación". "Muchos suben pìdiendo ver cómo grita Jesús María, Cosquín, La Salamanca, según el lugar dónde se presenten. Antes de empezar a cantar, antes de mostrar algun tipo de mensaje, lo primero que quieren es saber cómo grita el público", se río.

¿Esto tendrá que ver con cierta inmadurez artística?

Ojo que la cosa del mensaje no es para todos, no sé quién lo puede dar, pero siempre ha sido así, no es para todos porque sino hubieran existido 10 Chalchaleros, 10 Atahualpa Yupanqui. La cosa pasa por tener un poquito más de ubicación y humildad e ir tranquilos.

Por ejemplo, lo que nos pasó con Riendas Libres (el trío que comparte con su hijo Homero y Martina Urlich). Nosotros subimos y hemos hecho el repertorio del disco hasta la 9ª canción y ahí se terminó nuestra actuación. A lo mejor si hubiéramos sido ávidos del éxito hubiésemos hecho cualquier cosa para poder volver aunque sea a hacer un tema más. Sin embargo, no. Nos han dado ese tiempo y hemos ido con estas canciones nuevas y hemos sido felices de poder entregar ese ramillete de canciones. No nos preocupa el hecho de que nos fuimos del escenario sin que nos pidan otra o sin que se enloquezca la gente. Nos fuimos felices de haber hecho ese trabajo que seguramente va a quedar registrado para más adelante cuando el público comience a conocer el repertorio y el sonido del grupo. Hay que darle tiempo a las cosas.