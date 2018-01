Amelita Baltar reveló que la obligaron a abortar

Fotos Amelita estuvo en el programa de Luis Novaresio "Debo decir".

Parece que ha llegado el tiempo de las confesiones íntimas al ambiente de la farándula. Primero fue la actriz Muriel Santana Ana, quien en medio de un cruce twittero con Facundo Arana reveló que abortó a los 24 años porque no quería ser madre, cuando el actor había felicitado a su ex Isabel Macedo postulando que las mujeres se sienten realmente realizadas cuando tienen hijos.

Ahora le llegó el turno a Amelita Baltar, quien aprovechó su paso por el programa "Debo decir", de Luis Novaresio, para contar el momento más triste de su vida, cuando Ástor Piazzolla -con quien estuvo en pareja a fines de los ‘60 y comienzos de los ‘70- la obligó a abortar. "Yo me cuidaba, pero esa persona me dijo ‘ya tenés un hijo, si querés otro andate a tu casa y ponele Baltar’’, recordó, y cuando el conductor del programa de América le preguntó si se trataba de Astor Piazzolla, la cantante lo admitió.

En las redes sociales le llovieron las críticas por haber dejado que alguien eligiera por ella, pero Amelita ya había explicado qué la había llevado a aceptar esa orden, e incluso se mostró arrepentida. "Yo era muy pendeja todavía, fui tan idiota que no agarré mi valija y me fui a casa de mi mamá con mi hijo Mariano, que tenía siete años en aquel momento. Era muy inmadura y tonta. Esa tontera mía mató un amor que a lo mejor en algún momento tenía que morirse", dijo la exitosa cantante.

Y agregó a su relato: "Una de las cosas que más me dolió es que yo ya le había dicho a Mariano ‘vas a tener un hermanito’ y él estaba fascinado. Pero viste cuando dicen ‘crueldad mental’, que te agarran el cerebro y te lo destruyen para o por alguna razón... Este fue el caso para que abortara", comentó.

Como si aquel día no hubiera podido desprenderse de su memoria, la cantante contó detalles de lo que sucedió, con horario y todo. "No aguanté más y dije ‘llamá para que me lo saquen porque no soporto más esto’. Era muy joven y muy estúpida, tendría que haber cambiado la cerradura para que se quedara afuera. Después vino mi hijo a las siete de la tarde y me dijo: ‘Mamá, ¿qué pasó?’ Le contesté: ‘El hermanito se murió, me lo tuvieron que sacar’. Y me dijo: ‘Los grandes no sirven para nada’", contó.

El vínculo con el músico no terminó en ese instante. La relación continuó un tiempo más hasta que Amelita sintió que eso ya no era amor verdadero. "Alguien que te ama, te ama toda. Además, yo no cometí un error, apareció porque tuvo que aparecer", recordó conmovida.