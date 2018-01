Quién es la modelo sobre la que se posan millones de ojos

18/01/2018 -

Carolina "Pampita" Ardohain nació en La Pampa, y no tuvo una infancia de "princesa". Sus padres se separaron antes de que ella naciera y cuando tenía seis años su papá, Guillermo Ardohain, murió: "Eso hizo que los hermanos seamos muy unidos. Me acuerdo absolutamente todo. Es raro porque uno piensa que los chicos no recuerdan, pero yo tengo millones de recuerdos de antes de que falleciera mi papá", contó hace un tiempo la modelo y lo reprodujo hace poco Infobae. De familia humilde, fue durante su adolescencia cuando "Pampita" decidió ir tras una mejor vida. En 1995 obtuvo el tercer puesto en un concurso de belleza organizado por revista Gente. Y de ahí en más nunca paró. Hoy es una "estrella".