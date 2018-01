Dalma Maradona quiere convencer a su padre para que asista a su casamiento

Fotos Dalma quiere plantearle a su padre por qué necesita que esté en su boda.

20/01/2018 -

Dalma no se resiste a que su padre, Diego Maradona esté ausente en su boda, la que él mismo anunció a través de las redes sociales el día que se lo contó. Por eso decidió volar a Dubai para hablar frente a frente con él sobre porqué Rocío Olvida, su actual novia, no está en la lista de invitados, y por qué ella necesita su presencia.

Después de anunciar que no estaría presente en el casamiento de su hija si su novia no es incluída entre los invitados, Maradona había sido bastante duro con sus expresiones: "No va a ser la primera novia ni la última en casarse sin que su padre esté presente", dijo en una entrevista.

Y si bien Gianinna, y su exClaudia Villafañe usaron las redes sociales para lamentar que el exastro de fútbol decida perderse uno de los momentos más importantes en la vida de una de sus hijas, Dalma resolvió no usar más su cuenta de Twitter para hablar de este tema y emprender viaje a Dubai, adonde se encuentra viviendo Diego, ya que por lo visto, los mensajes que le envía por terceros no llegan con la claridad que ella quisiera.

Así lo confirmó el abogado de Claudia Villafañe, Fernando Burlando al programa radial "Por si las moscas".