Eduardo Feinmann a Dolores Fonzi: "Qué mal hace la droga"

23/01/2018 -

Dolores Fonzi realizó una entrevista donde habló de la actualidad política, entre otros temas. La actriz lanzó un comentario que indignó a Eduardo Feinmann, quien le respondió en la red. La actriz se hizo eco y le respondió por la misma vía. Consultada por Teleshow sobre cómo ve al país hoy, Fonzi dijo que se puede dar cuenta "por el tema cultural". Y remarcó: "El Instituto de Cine (Incaa) no está hoy apoyado de la manera en que se hacía antes. Y no hablo del gobierno anterior, hablo en general", explicó: "El cine no le quita plata a ninguna otra área. Eso está bueno aclararlo. Es un ente que se financia solo". Además de aclarar que prefiere que "se construyan hospitales, escuelas, que la salud pública y la educación pública se ordenen y arranque de una manera con sentido común, pensando en la gente", sostuvo irónica: "Mi hija, de cinco años, podría gobernar este país de una manera más sensata". Al ver el título de la nota, Eduardo Feinmann se indignó, y, junto a la captura de la nota, escribió en Twitter: "Qué mal hace la droga". Y ella respondió: "Es cierto. Se te nota muy mal @EduardoFeiman. ¡Suerte con eso!"