Marcelo Tinelli ya decidió el nombre que llevará su programa

Fotos Marcelo ultima detalles para su regreso a la televisión.

Hoy 13:41 -

En el cierre de Showmatch 2017, Marcelo Tinelli había anunciado que volvería al aire con su programa el próximo 9 de abril. Sin embargo, se supo también que necesitaba un nuevo nombre para salir al aire. Ahora, se conoció.

"No necesitamos un nombre para existir. No nos condiciona un título", dijo Marcelo en aquella oportunidad. Sucede que el Grupo Indalo, empresa de los detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa, compró Ideas del sur y por la crisis, ya no podrían llevar ese nombre.

Según la periodista Carola Gil, Marcelo hará este año "Show Dance". Cabe destacar que Marcelo cambió varias veces los nombres de sus programas pero siempre tuvo éxito gracias a sus televidentes.

En 1991 debutó con "El ritmo de la noche", luego cambió a "El Show de Video Match" en 1995 y en 2005 estrenó con ShowMatch. ¿Seguirá Show Dance?