La vedette Beatriz Salomón sumó su voz de apoyo a Tristán

Carolina Papaleo fue la primera en defender a Tristán luego de las acusaciones por acoso que le hizo Rita Pauls. Así como Carolina Papaleo lo justificó por su edad, ahora lo bancó Beatriz Salomón.

"Tristán es un señor, un caballero, jamás me faltó el respeto, y nunca vi que acosara a alguna compañera mía. Es un profesional como quedan muy pocos sobre el escenario", dijo la actriz en diálogo con periodistas de El Tratamiento.

"Está bien que un hombre piropee. Chicas, se están yendo de mambo. ¿Un cómico no puede hacer más chistes? Varios productores me han tocado la puerta de mi habitación en alguna gira, y está en uno decir que no", expresó la vedette oriunda de San Juan.

En ese sentido, Salomón lanzó una polémica frase: "No estoy defendiendo a los hombres, pero a veces las mujeres son un poco calienta braguetas. Para tener laburos, para estar primeras en un cartel o tener otras cosas".

Además, agregó: "Si no tenés personalidad no podés trabajar de esto. En mis 35 años de trayectoria, todos quisieron tener algo conmigo. ¿Los tengo que fusilar a todos?".

Beatriz también salió a defender a Cacho Castaña por la frase sobre la violación. "¿Sabés a todos los cómicos que escuché decir la frase que dijo Cacho? Y el público se mataba de risa. Es una frase hecha, no lo dijo por maldad", expresó la ex chica Olmedo.

Quienes también defendieron al actor fueron Carmen Barbieri, Santiago Bal, Florencia de la V, y Adriana Aguirre.

El llanto de Tristán

Luego de que Rita Pauls aseguró que fue acosada por Tristán durante las grabaciones de la serie "Historias de un clan", el actor dio la cara y al borde del llanto negó las acusaciones.

"Lo juré por mi madre y mi hijo muerto, yo no le dije nada malo en el oído a esa señorita. A mis hijos les diría que traten de perdonarme si me fui de carril, pero no creo haberme ido de lugar respecto de esta señorita. Siempre traté de hacer las cosas de la mejor manera posible".

"Murió de diarrea estival en el Hospital de Niños. Tenía siete meses. Lo traje desde Pergamino para ver si lo podían salvar pero en esa época la diarrea estival hacía estragos, no se curaba y se me fue", recordó Tristán llorando.

Entonces, el reconocido artista argentino, aseguró que la muerte de un hijo es un dolor muy grande, más cuando se trata del primero y uno cree que lo va a salvar.

"Con mi señora viajábamos todos los días hasta el hospital para ver cómo estaba y una noche llamé por teléfono y me dijeron ‘sí, sí, todo bien, quédese tranquilo’ pero a la mañana llegué y me dijeron ‘su hijo falleció anoche’ y me lo mostraron arriba de una tabla...", expresó el humorista con la voz quebrada de la emoción.

Hacia el final del ciclo él tuvo que hacer su mea culpa, y rompió en llanto al pedirle perdón a sus hijos y recordar la partida de su mamá, quien falleció en Pergamino cuando él estaba de vacaciones con un amigo en Estados Unidos.

Además, durante la entrevista el humorista destacó: "No creo que me haya excedido, pero si fue así, le pido disculpas".