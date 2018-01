Eugenia "China" Suárez: "Yo no pienso parir en una pelopincho en casa"

Fotos Eugenia se convertirá en madre por segunda vez a mediados de febrero.

Eugenia "China" Suárez se convertirá en madre por segunda vez a mediados de febrero, y a diferencia de sus amigas, la actriz no piensa optar por un parto natural. Al contrario, aseguró que ella se entrega en las manos de Dios y la ciencia.

"Rufi venía para parto natural y fui a cesárea porque tenía una vuelta de cordón y mi obstetra decidió llevarme a quirófano. Perfecto. ¡No tengo nada para objetar! ¿Mirá si teniendo una buena clínica, anestesia peridural, médicos preparados para ocuparse de mi parto voy a ponerme a dar indicaciones sobre cómo tiene que nacer mi hijo?", dijo en una entrevista con Para Ti, difundida por Ciudad.com.

Por otra parte, contó cómo reacciona su mejor amiga Paula Chaves, quien buscó un parto lo menos medicalizado posible. "¡Ni loca! Nada me interesa menos que parir como una hembra", dijo cuando le preguntaron si pensaba en un parto en su casa. "Yo soy muy amiga de Paula y ella es lo opuesto a mí, le gusta todo muy natural. El otro día le dije ‘yo no pienso parir en una pelopincho en casa, no me quieras convencer’ y nos reíamos", contó la novia de Benjamín Vicuña.