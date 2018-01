Cecilia Roth reveló que un periodista la violó en Madrid

Fotos Cecilia aseguró que durante muchos tiempo mantuvo ese hecho "guardado" en su memoria.

30/01/2018 -

La acusación pública de Rita Pauls a Tristán por acoso sexual durante las grabaciones de "Historia de un clan" terminaron haciendo que el resto del elenco hablara al respecto.

Esta vez fue Cecilia Roth, la actriz que daba vida a la madre del personaje que interpretaba Rita en la ficción, quien admitió que todos estaban al tanto de lo que sucedía, y que la orden era no dejarla a solas con Tristán.

"Lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán. Todo el mundo sabía que él se pasaba. Venía de la revista, que igual eso no justifica nada. Además, eso de ‘Se quieren hacer famoso conmigo’ no da", dijo durante una entrevista radial con Perros de la Calle, que luego fue reproducida por Infobae.

En ese marco, Roth contó su propia experiencia en torno de los abusos sexuales y reveló que fue violada hace algunos años cuando vivía en Madrid. "Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía", detalló en el ciclo radial que conduce Andy Kusnetzoff, sobre la otra persona, de quien asegura no recordar su nombre y tampoco su cara. "Era un periodista español", agregó.

Con mucha valentía, pero aún con dolor, Roth relató cómo sucedió aquel traumático hecho y cómo el hombre la indujo a que tuviera relaciones con él, a pesar de que ella no quería: "Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo ‘Vení, charlemos’. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. ‘Pero si tenés ganas...’ ,y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", se lamentó.

La reconocida y premiada actriz admitió que nunca había contado esto porque lo tenía "guardado", y que recién hace algún tiempo logró llevar el tema a su sesión con su terapeuta. "Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba", remarcó.

Su nivel de negación parece haber sido tal que Cecilia asegura no recordar ni siquiera el rostro de aquella persona, menos aún su nombre. No obstante, se siente en la obligación de contarlo, quizás respaldada por las muchas denuncias públicas que las mujeres han comenzado a hacer sobre acoso y abuso sexual, tal como sucedió con su excompañera de ficción.