Cacho Castaña: "Fue un dicho callejero y tengo muchos más de esos"

Hoy 12:11 -

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", había Cacho Castaña en una entrevista con el ciclo Involucrados, aquí y ahora. Por mencionar este viejo refrán, el cantante fue muy repudiado en la televisión y en las redes sociales. Incluso debió suspender unos shows que tenía previsto hacer en Mar del Plata.

"Fue algo que se me escapó, que dije sin querer. Fue un dicho callejero, que tengo muchos más de esos, porque en mi época se hablaba de eso", dijo el intérprete de "Garganta con arena" en diálogo con Luis Ventura.

Cuando el periodista le preguntó si esa frase había que dejar de usarla, Cacho le contestó: "¿Quien va a decir qué sacamos y qué ponemos? Eso es lo más importante. Bueno hay que cambiar, vamos a cambiar, pero ¿quién va a decir qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Qué puede decir un cómico, qué no puede decir? Alguien va a tener que dirigir eso o es a la buena de Dios".

"No sé, es muy raro, yo estoy pasando un muy buen verano, a pesar de todo lo que pasé, a pesar de que pedí disculpas y me mataron. Me la banco. Son las reglas del juego y me las banco", agregó el músico en una entrevista con Infama.

También aseguró que todo este escándalo le trajo problemas de salud: "Estaba sin oxígeno antes de esto y después de todo este disgusto tuve que agarrar nuevamente el oxígeno, porque me cuesta mucho respirar, porque tengo EPOC, es una enfermedad bastante jodida en los pulmones. Tuve que volver al oxígeno, al bastón que ya lo había dejado también. Todo este disgusto me repercutió en la salud".

Más allá de su delicado estado y de la polémica, aseguró que iba a salir adelante. Además, señaló que hay otros colegas que lo están ayudando, como Moria Casán: "Tengo a mi consejera que me sugiere montones de cosas que no las voy a decir, porque la que está capacitada para decir todo es Moria".

Por último, se refirió a la suspensión de las presentaciones que iba a realizar en el teatro Radio City de Mar del Plata: "Estoy tranquilo, por ese motivo se levantaron los dos shows. A mí un show no me salva la vida, a esta altura de mi vida, del partido, no me salva la vida. Yo quiero hacer dos shows para divertirme, nada más".