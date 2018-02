Silvestre cantará esta noche una chacarera en La Salamanca

Fotos "Estoy parando en Las Termas en un hotel maravilloso como es el Amerian, donde me siento muy bien atendido, con la calidez que destaca al santiagueño", rescató Silvestre.

Silvestre regresará hoy al Festival Nacional de La Salamanca para cantar una chacarera, tal como lo adelantó en exclusiva a EL LIBERAL. El prestigioso músico argentino, a diferencia del año pasado cuando cantó con pistas, ahora subirá al "Jacinto Piedra" acompañado por un conjunto folclórico de Las Termas de Río Hondo.

Alojado en el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas, el también actor recibió a EL LIBERAL.

¿Qué representa para usted volver a La Salamanca para ofrecer su propuesta musical? Volver a este templo de la chacarera es un orgullo inmenso. Vamos a tratar de dar una sorpresa mañana (por hoy) cantando una chacarera. Es una chacarera hermosa, un ritmo que he cantado cuando era un niño de cinco años. Ahora que ha pasado tanto tiempo, voy a interpretar a una del cancionero clásico del folclore argentino. Voy a estar acompañado por un conjunto de Las Termas de Río Hondo, "Los Hermanos Vargas", que son dos músicos excelentes. También habrá una pareja que bailará los temas que nosotros cantemos. Además, voy a interpretar los temas clásicos de mi repertorio. Voy a calzarme una guitarra después de años de no hacerlo. De ser guitarrista de rock paso a lo folclórico.

Eso habla de su profesionalismo y pasión por la música más allá de los géneros.

La música es mi vida. Desde los cinco años que empecé a cantar. Estudié piano y guitarra. A los 14 años ya tenía mi primer grupo de rock. Ahí arranca mi carrera en lo que en aquella época se llamaba la música "under" junto con grandes figuras de entonces que después se convirtieron en próceres del rock.

En estos desafíos perma nentes que se plantea, ¿abordar el folclore era una asignatura pendiente?

Totalmente. Si bien lo canté o más bien lo imitaba desde chico y me crié escuchando a los grandes referentes del folclore argentino como Los Fronterizos, Daniel Toro, Los Cantores del Alba, Eduardo Falú y don Atahualpa Yupanqui, recién ahora comencé a hacerlo desde lo profesional. Esta es la primera vez que me lanzo a cantarlo más organizadamente. Con mucho respeto, el año pasado grabé el disco "Silvestre canta folclore romántico" donde traté de elegir, en el amplio abanico del folclore que tenemos en nuestra bendita tierra, a autores representativos entre los que se encuentran Falú y Yupanqui. Elegí temas que se adapten a mi estilo, con un sonido moderno pero, fundamentalmente, respetando la esencia folclórica.

¿Cómo vibra su cuerpo cuando canta rock, baladas y ahora folclore?

De mil maneras, generándome hermosas sensaciones. El músico vibra con los grandes autores y compositores de todas las épocas que ha tenido la Argentina. Cuando tomás "Muchacha ojos de papel", dentro del rock, estoy cantando un himno y lo mismo sucede, en el caso del tango, cuando interpreto "El día que me quieras". También pasa cuando tomás, ya en el folclore, un tema como "El Arriero".

¿A qué edad descubrió que la música era el camino a seguir en su vida?

A los 10 años yo ya sabía que iba a dedicarme enteramente a la música y al arte. La música es mi vida. Se nace músico y se muere músico. Aquél músico que dice que deja de cantar, en realidad no se va nunca. Y las emociones que me embargan, arriba del escenario van cambiando a través de los años. Cuando uno es joven, quizás, no le da la verdadera dimensión de cómo llega y lo que causa la música a la gente. A medida que uno va creciendo recoge del público todas las experiencias y los relatos que te brindan.

En el Hotel Amerian Carlos V

Acompañado por su esposa, Patricia Alonso Mazei, Silvestre está alojado en el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo.

En su entrevista con EL LIBERAL dijo que encontró aquí la calidez que distingue al santiagueño por el mundo. "Estoy parando en Las Termas en un hotel maravilloso como es el Amerian, donde me siento muy bien atendido, con la calidez que destaca al santiagueño", remarcó Silvestre.

Además, el reconocido actor puso de relieve que "a lo largo de toda mi carrera me han recibido muy bien. Me siento como en mi casa".

Silvestre también opinó acerca de cómo encontró a Santiago del Estero, una provincia a la que viene desde hace años por razones laborales. "A partir de la gestión del gobernador Gerardo Zamora me he encontrado con un Santiago del Estero totalmente renovado. Hoy es un placer visitar la provincia de Santiago del Estero. Ha crecido notoriamente. Es más que un placer venir a Santiago a apoyar desde lo que yo hago: la música, la actuación", remarcó Silvestre.