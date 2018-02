Fotos "Luli" Salazar volvió a hablar del amor

Después de una larga historia de amor con Martín Redrado, Luciana Salazar volvió a hablar de amor. La llegada de Matilda (hace un mes y medio) parece haberla animado a encontrar el amor en otros brazos, y hoy, mucho más tranquila y equilibrada, Luciana se anima a abrir su corazón. Así lo reveló ella misma al ser indagada sobre sus nuevos tiempos para conocer hombres y disfrutar del amor. "Llaman muchos... igual el tiempo hay que hacérselo. Si voy con Matilda tiene que ser un lugar al aire libre y sino le puedo pedir a mi mamá que me la cuide dos horas", se sinceró. Candidatos Por otro lado, Luciana remarcó que desde que se convirtió en mamá su teléfono suena con más frecuencia. "Salí con amigos y Matilda me acompaña. Lo más gracioso es que creí que iban a bajar los candidatos ahora que soy mamá, pero se ve que generó más amor. Me aparecieron un montón de ex, ¡porque todos la quieren conocer!". "‘¿Si hubo algún encuentro puntual con alguno? Hubo, pero mejor dejémoslo ahí. No importa qué es, no vamos a ponerle título. Fueron más de un encuentro. No vamos a decir si nuevo o viejo. Generalmente me interesan hombres más grandes que yo", agregó, pícara y dejando un halo de misterio. Por último, se refirió a su vínculo actual con su expareja: "La relación está bien. Hablamos y la conoció a Matilda, unos días después de que llegué de Miami. Fue un momento hermoso, pero no quiero entrar en detalles. Fue fuerte, muy lindo". ¿Será Redrado con quien tiene sus encuentros que tanto bien le hacen" . El t iempo l o dirá..