Se terminó el amor: Fede Bal y Laurita Fernández, separados

Fotos Fede Bal y Laurita, separados: habría una tercera en discordia.

Hoy 12:23 -

La historia se repite: este miércoles se confirmó la separación de Laura Fernández y Federico Bal, luego de que ella confirmara que el hijo de Carmen Barbieri le era infiel con otra bailarina.

Fue el periodista Ángel de Brito quien dio a conocer la noticia. "No hay vuelta atrás, es definitivo. Laurita dejó a Fede Bal, antes de irse a Disney, donde fue contratada para trabajar", manifestó. Además, dijo que la ruptura no es reciente y que no habría vuelta atrás.

La tercera en discordia sería una bailarina. Laura llamó por teléfono a Bal y le dijo que la relación estaba terminada, mientras estaba en un pasillo del shopping Paseo Alcorta, camuflada, el viernes por la noche.

Las palabras de Laura fueron contundentes: "Pensé que iba a ser otra cosa boludo, se terminó. Pensé que ibas a ser distinto. Cortamos acá". Todo esto entre llanto y gritos.

"Días después del fallecimiento de Anita, Laura confirmó una sospecha que tenía y que venía arrastrando hace unos días: que él le fue infiel y de una manera que le dolió mucho más que la vez anterior", detalló el periodista.

Ahora se espera la palabra de los protagonistas.