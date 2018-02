El perfil ultra hot de la protagonista del nuevo fraude en "Ojos que no ven"

Fotos Se generó un nuevo escándalo por la "falsa historia".

Un nuevo fraude en el programa conducido por Andrea Politti, salió a la luz en las últimas horas, dejando al descubierto la historia "hot" de una de las participantes.

Ayer presentaron a Ludmila, una presunta boxeadora que se enamoró de Mauricio, un chileno que trabajaba con ella, ya que es su psicólogo deportivo desde hace poco más de ocho meses.

Según la historia, la joven estaba muy enamorada y no podía sacar de su corazón al profesional. "No quiero ser tu amiga, quiero ser algo más", le dijo cuándo lo tuvo enfrente, al ritmo de la canción "No quiero ser tu amigo", de César "Banana" Pueyrredón.

El psicólogo, que efectivamente es profesional y de nacionalidad chilena, aceptó estar con ella y se dieron un beso, para completar con un largo abrazo.

Sin embargo, la pareja coincidía en algo muy alejado a lo que se planteaba la historia: ambos son actores. Ludmila, además es modelo, no boxeadora. La particularidad es que ella se dedica a los desnudos artísticos.

En la página oficial de Walter Belfiore, fotógrafo especializado en desnudos artísticos, se puede ver a Ludmila, que en realidad se llama Luz, junto a otras modelos completamente desnudas.

Según los allegados de la joven modelo, se trata de una historia falsa y aseguraron que Ludmila fue convocada luego de un casting.

Como se recordará, la productora del programa, había difundido un comunicado en el que explicaban que exigirían que los participantes firmen una declaración jurada para confirmar la veracidad de las historias.