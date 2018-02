Urtubey dijo que "no le parece bien" que Macri critique un fallo judicial

Fotos Juan Manuel Urtubey.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se diferenció del presidente Mauricio Macri y dijo que no está de acuerdo con los cuestionamientos al fallo de la Justicia por el caso del policía Luis Chocobar.

En declaraciones radiales, el marido de Isabel Macedo expresó: "No me gusta, no me parece bien que el presidente critique un fallo judicial. Si yo en mi provincia opino sobre un fallo judicial, estaría presionando a los jueces de mi provincia, y creo que es lo mismo a nivel nacional".

En su argumento, Urtubey agregó: "Inevitablemente es una injerencia en la órbita de otro poder del Estado y no se trata de cualquier ciudadano: es el presidente de la Nación".

El presidente dijo ayer que no entendía "cómo los jueces pudieron procesar a un policía que cumplía con su deber de proteger a una persona que fue atacada".