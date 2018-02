Listorti desfiló en Uruguay y espera el llamado de Marcelo Tinelli

19/02/2018 -

El humorista argentino José María Listorti desfiló en los festejos de Carnaval por la avenida Saravia, de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, al centro-oeste del Uruguay, recibió un reconocimiento del intendente local Sergio Botana y manifestó su expectativa por la decisión de Marcelo Tinelli de abrir una nueva productora.

Según la prensa oriental, Listorti sostuvo que 2017 fue uno de los años más difíciles que tuvo desde lo profesional. "Tanto a mí como a mis compañeros de la productora aún nos deben varios meses de sueldo, que no sabemos si algún día vamos a cobrar -señaló el conductor y humorista-. Muchos no tuvieron la posibilidad de vivir de los ahorros, como yo puedo hacerlo, y no van a poder cobrar, cosa que es muy triste".

Listorti dijo que su futuro laboral es incierto, aunque reconoció que analiza varias propuestas para volver a la televisión de la mano de Tinelli. El "Chato" (Prada) y Hoppe se van a la productora que abrirá Marcelo (Tinelli) y ahí hay una propuesta para que haga un programa en otro canal que no es el 13.