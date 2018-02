Discutió con el "Polaco" por seguir a su ex

20/02/2018 -

Mimí Alvarado, la novia del "Tirri" publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde se ve que "el Polaco" le habría mandado una solicitud para seguir en Instagram a Valeria Aquino, su ex y mamá de una de sus hijas.

Tras el seguimiento, se habló que Silvina Luna y el cantante se habrían distanciado. Además, tampoco ayudó que ninguno haya publicado imágenes de la pareja en sus respectivas redes sociales.

"No tengo idea de la relación entre ellos. Me importa nada. Somos papás de Alma y él me siguió, lo acepté y seguí también. No veo nada malo en eso. Guste o no al resto. Estamos unidos de por vida con nuestra bebé. Y eso es lo que cuidamos", afirmó Valeria a Primicias Ya.

"El Polaco" tampoco se quedó callado: "Nos comenzamos a seguir con mi ex por Alma porque somos los padres nada más y con Silvina estamos juntos y bien. No pasa nada".

Por último, Silvina afirmó: "No estoy enojada y estamos juntos. Pregúntenle a él".