Claudia Fernández contó cómo la ayudó Moria Casán a poner freno al acoso sexual del que era víctima en la Argentina

26/02/2018 -

Sin mencionar el nombre de su acosador, la actriz, vedette y conductora televisiva, Claudia Fernández trajo a la luz un difícil episodio que vivió durante su paso por la Argentina y del cual pudo salir airosa gracias a un consejo que recibió por parte de Moria Casán.

Actualmente, Claudia volvió a ganar protagonismo gracias a su exitosa performance en la versión de "Stravaganza" que este verano llevó Flavio Mendoza a Punta del Este. Y durante una entrevista en el programa "Falta de respeto", por radio Conexión Abierta, que reprodujo Diarioshow, la uruguaya reveló que fue víctima de acoso sexual. "Me pasó ni bien llegué a la Argentina, en su momento lo conté, pero no trascendió mucho. Lamentablemente le tiene que pasar a una actriz para que se tome el peso. Si lo sale a contar una chica que baila con poca ropa no se la toma tan en serio", dijo.

Por suerte, siempre hay alguna colega que ayuda a enfrentar estas situaciones y Fernández encontró apoyo en Moria. "Casán me dio un gran consejo. Me dijo: ‘Hacelo público mamita, porque ese es un cagón y no te va a molestar más’, y así fue y se lo agradezco", recordó Claudia.

La actriz se dio tiempo para dar su opinión acerca de las cuestiones de género: "Es tarea de las mamás educar varones amorosos y niñas fuertes e independientes. Tiene que cambiar el cuentito del príncipe salvador, las mujeres nos salvamos solas. Los chicos son lo que ven, no lo que les decimos", remarcó.

Y agregó: "Las nuevas generaciones son los grandes maestros. Yo lo veo en mi hija, tiene 8 años, ella ya tiene otra cabeza, con respecto a la ecología, al sexo, a la religión. Van donde tienen ganas de ir y donde no tienen ganas no van".