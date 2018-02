Video | Duro cruce de Sol Pérez con Andrea Taboada y Yanina Latorre

Fotos Sol Pérez

Hoy 08:33 -

Hace una semana, Sol Pérez publicó un posteo de agradecimiento a un bar con la foto de un tostado. A raíz de eso se armó un ida y vuelta en las redes sociales con Yanina Latorre.

Te recomendamos: Un sándwich de miga enfrentó a Yanina Latorre y Sol Pérez

La polémica entre la Chica del clima y la panelista no sólo no se apaciguó sino que hubo un cruce televisivo esta mañana en "Los Ángeles de la mañana" (El Trece, a las 10.30), donde se dijeron de todo, pero esta vez cara a cara. Y con un agregado: Sol no sólo se cruzó con la mujer de Diego Latorre sino que también discutió muy fuerte con Andrea Taboada. ¡Tensión!

Luego de un momento de tensión, en el piso reinó la calma y las preguntas se dispararon hacia otros temas. Sin embargo, el cruce entre las panelistas y la Chica del clima promete tener nuevos capítulos.