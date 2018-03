"Lo pudimos haber ganado, por eso me voy con amargura"

02/03/2018 -

Carlos Tévez se fue de Lima con sensaciones contrapuestas. El "Apache" sabía que en términos matemáticos no está mal un empate como visitante en el debut copero de Boca. Sin embargo, al mismo tiempo fue consciente de que el equipo de Guillermo tuvo todo para volver a la Argentina con un triunfo.

‘Lo bueno es que faltaron varios titulares y lo pudimos sacar adelante’, valoró el "Apache". ‘Pero me voy con amargura porque pudimos haber ganado. Nos faltó intensidad, ir a buscar más, era un partido ganable. Por eso nos queda una sensación de amargura’, resumió.

Tévez hizo un buen partido, de a ratos se sumó al circuito de creación y estuvo picante en el área en la primera que tuvo para su perfil derecho. Pegó en el palo. ‘Por esas cosas me voy con amargura. Pero cuando no se puede ganar, no hay que perder’, concluyó.

Uno de los puntos altos de Boca durante el partido ante Alianza Lima fue Edwin Cardona, que hizo un buen trabajo a la hora encarar a los defensores del conjunto peruano. ‘Ellos tenían que salir a proponer un poco por ser local. En el primer tiempo estuvieron encerrados y el equipo creo opciones para intentar abrir el marcador’, analizó el colombiano.

Más allá de no haber podido conseguir la victoria, el volante ofensivo valoró el resultado obtenido. ‘Lo importante es que no se pierde y sumamos un punto’, explicó sobre el 0 a 0. Y agregó: ‘Creo que merecíamos el triunfo, pero la Copa es así. Hay que seguir trabajando’.