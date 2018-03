Juventus se puso a tiro con un golazo de Paulo Dybala

04/03/2018 -

Juventus le ganó hoy a Lazio por 1 a 0 con un golazo en tiempo de descuento del cordobés Paulo Dybala y quedó a tiro de la punta de la Liga de fútbol de Italia, en poder de Napoli, que cayó goleado como local ante Roma 4 a 1 en el marco de la fecha 27.

Juventus, actual campeón, llegó a las 68 unidades y, con un partido menos (contra Atalanta, por la fecha 26, suspendido por las condiciones climáticas), quedó a apenas una de Napoli (69).

El sábado terminaría de la mejor manera para la Juve. Napoli, el único líder, cayó goleado en su propio estadio ante Roma por 4 a 2 (uno de los goles, el cuarto, del argentino Diego Perotti).

La derrota dejó expuesto al equipo napolitano, que cederá el lugar de privilegio si Juventus le gana el suspendido a Atalanta.

En el otro encuentro de ayer, SPAL 2013 le ganó como local y por 1 a 0 a Bologna.

La fecha se completará hoy con estos partidos: Genoa vs. Cagliari; Atalanta vs. Sampdoria; Benevento vs. Hellas Verona; Chievo Verona vs. Sassuolo; Torino vs. Crotone; Udinese vs. Fiorentina y el clásico Milan vs. Inter.

Principales posiciones: Napoli 69; Juventus 68; Roma 53; Lazio 52; Inter 51; Sampdoria y Milan 44; Atalanta 38 y Torino 36.